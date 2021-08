I ara què, Barça? Els reptes immediats de l'etapa postMessi

Leo Messi ja és història del Barça. L'etapa postMessi ha començat al Camp Nou. La gran promesa electoral de Joan Laporta era presentar-se com el garant de la continuïtat de l'argentí i, sigui pel motiu que sigui, no ho ha aconseguit. Les explicacions del president són convincents, però no eviten agreujar la crisi que travessa el Barça. Comencen nous temps amb nous reptes que Laporta haurà d'afrontar amb determinació si vol retornar el FC Barcelona a la posició on històricament ha estat. Aquests són els reptes de Laporta:



- Salvaguardar l'economia del club. Ningú, ni el president, se n'amaga. La situació econòmica és gravíssima. La "nefasta herència" de les presidències de Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu ha deixat la caixa en uns números vermells mai vistos. Per si no era suficient, la pandèmia ho ha accentuat. El Barça tancarà l'exercici actual amb unes pèrdues de 487 milions d'euros. Laporta ho ha reconegut: "És molt més del que esperàvem i del que ens havien dit". La previsió que feia el club era de 200 milions d'euros, més de la meitat del que ha acabat sent.

L'amenaça més gran que té el club en l'aspecte econòmic és. A la primera divisió espanyola només el, el, l'i l'mantenen la propietat en els seus socis. La resta s'han hagut de convertir en Societats Anònimes Esportives (SAD), amb diferents inversors que aporten el seu capital. Laporta es refereix a aquest risc quan explica queÉs la principal preocupació dels aficionats. Els problemes econòmics i institucionals són importants, però, tot serà més fàcil. La proposta de, que la temporada passada només va guanyar la copa del rei, evidentment perd molt sense la presència de Messi, però el club té altres actius, molts d'ells extremadament joves, per presentar un projecte que il·lusioni a curt i a llarg termini.En una situació econòmica tan limitada caldràque va fer del Barça el millor equip del món. Els últims anys el model s'ha vist molt perjudicat per entrenadors i presidents que no hi han apostat, però tot sigui dit, per unaal Barça ni més enllà.Ara, hi ha un fil per l'esperança, però amb algunes incògnites.i el seu genoll,i la seva renovació oi la seva consolidació. Altres comtambé tenen les expectatives altes. Per altra banda, a falta de poder ser inscrits,, elsemblen fitxatges que poden aportar alegries als blaugranes.Laporta s'hi havia oposat en campanya. "No vull actuar amb voluntat de", deia llavors. S'ha reafirmat en aquesta idea durant els primers mesos de mandat. Ara, però, les coses han canviat. Laporta ha assenyalat aquest divendres directament Bartomeu i ha donat a entendre que podria obrir un. No vol que l'afició canalitzi la ràbia per l'adeu de Messi contra ell i la seva junta. "No vull posar el retrovisor, però tampoc seré col·laborador de qui ha fet malament les coses", ha afirmat. Veure Bartomeu condemnat, com a mínim, a pagar, seria una gran victòria, no només contra l'expresident, sinó contratornant a la presidència., un dels referents de l'afició, també ha carregat contra la gestió de Bartomeu No tothom entén ni tothom vol assumir que Messi no tornarà a vestir la samarreta del FC Barcelona. Les xarxes socials ja assenyalen els jugadors que no han volgut abaixar-se el sou -només cal donar una ullada als trending topic dels últims dies-. De fet,ha estat acomiadat aquest divendres a la ciutat esportiva a crits de "Messi se'n va per culpa teva" quan marxava amb el seu Rolls Royce.La primera prova per mesurar les emocions de l'afició blaugrana serà el, aquest diumenge al vespre. Serà un assaig general, ja que se celebrarà a l', i amb una presència de màxim 3.000 espectadors. El poc entusiasme és fàcil de mesurar:Ara bé, el partit on es veurà la veritable reacció dels culers a l'absència de Messi serà en la. El Barça debutarà al Camp Nou el 15 d'agost contra la. Dia històric no només perquè Messi no hi serà 20 anys després, sinó també perquèa l'Estadi un any i mig després. El govern espanyol i les comunitats autònomes van acordar aquest dimecres el retorn del públic als estadis amb un aforament màxim del 40%. Salut es reserva, això sí, la possibilitat de rebaixar aquest topall en funció de com evolucioni la pandèmia.

- El xoc amb Tebas pel fons d'inversió i la Superlliga. La guerra entre el president de La Lliga, Javier Tebas, i els equips, especialment Barça i Madrid, està més oberta que mai. El primer pols va ser el de la Superlliga, que Bartomeu va deixar anar com a gran bomba abans de dimitir i que després Laporta també va subscriure. El projecte va fracassar, però cal recordar que tant l'actual president del club, com Florentino Pérez segueixen donant suport al projecte.



L'últim xoc ha estat per un fons d'inversió que hagués permès al Barça renovar Messi i al Madrid fer algun fitxatge estrella com Mbappe o Haaland. Però els dos clubs ho han refusat. Laporta ha explicat que aquesta pluja de milions "comporta hipotecar-se pels pròxims 50 anys" mentre que Tebas li ha respost que l'única cosa que implicaria és "poder afrontar el gran deute" que té el club.





La imatge internacional del Barça està més danyada que mai. L'adeu de Messi és una llosa més, però el problema ve d'abans. A nivell esportiu, lessegueixen ben presents. El club entoma la seva sisena temporada sense aconseguir la màxima glòria europea i res fa pensar que es pot trencar la ratxa aquest any. En l'àmbit institucional, tenir undurant una nit no ajuda. Sense oblidar la gran taca del neonunyisme, que ésa pagar a la justícia 5,5 milions d'euros pel fitxatge deÉs probablement, i malgrat que sempre ha deixat clares les seves idees, l'última de les prioritats de Laporta en aquests moments, però és una. Fent una llegida ràpida als Estatuts del club, el Barça es defineix com un "club català", i sempre "mantenint la". Una altra de les decisions qüestionades de Bartomeu va ser jugar el dia del. L'expresident també va censurar pancartes que demanaven la llibertat delsmentre promovia l'excarceració de Sandro Rosell.Laporta no és ni de bon tros el culpable de la marxa de Messi. Peròelectoral era ser l'únic garant de la continuïtat de l'argentí iha dit en les darreres hores que ara no s'entendria que no fos així. El president haurà de saber transformar el seu projecte per assegurar-se un mandat tranquil mentre els opositors, de ben segur, estaran fiscalitzant-lo. La massa social ja ha demostrat que pot tirar endavant una

