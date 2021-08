Així es va finançar el naixement de Vox: grans fortunes i alts executius espanyols

Ara es volen escudar...

Per Makintos el 6 d'agost de 2021 a les 17:36 1 6

Del fracas de la independencia o del independentisme i del fracas del Barça amb Messi, ara es volen amagar les vegonyes d´arrera de VOX, n´hi un guió més ben escrit, quina casualitat que ara surti aixó de VOX, juntament amb la caiguda de la independencia i del Barça...que us penseu que ens xupem el dit... Wikileads si.. però per sobre hi ha un monstre que no mes coneix una cosa al poder de destrucció que te, per aixó els hi diuen poderosos destructors, que no més tenen una cosa fitxa DESTRUÏR, UN PODER QUE NO EL CONTROLA NINGU.