Els Mossos neguen que hagin espiat un detingut pels aldarulls de la comissaria de Vic a través del mòbil

ATENCIÓ, FIL IMPORTANT ‼️



Com moltes ja sabreu, fa un parell de dies els gossos em van tornar el mòbil, amb la mala sort que es van deixar el programa d'espionatge obert😏 pic.twitter.com/fwhjl3hf2y — Fènix 🐉 (@tariik_03) August 4, 2021

Doncs els Mossos m'han rebentat la subplaca, el port de càrrega, el micròfon, el cable flex que connecta subplaca a placa principal, l'altaveu i la bateria. Tot i així el tècnic a les observacions diu que aquestes reparacions no garanteixen el funcionament del mòbil. 146€. pic.twitter.com/gkbBpRIQci — Fènix 🐉 (@tariik_03) July 30, 2021

Polèmica al voltant de l’actuació dels Mossos ambdel passat 16 de febrer, en el marc de les protestes per reclamar la llibertat del raper. Tot es va iniciar quan diversos mitjans es van fer ressò fa uns dies d’uns tuits deEl jove detingut denunciava que els Mossos li havien instal·lat un aplicatiual mòbil, que li va ser retornat després de la investigació. El noi diu que el programari havia quedat obert a l’aparell.El Hajji també criticava que li havien retornati que la reparació li havia costat 146 euros. “M'han rebentat la subplaca, el port de càrrega, el micròfon, el cable flex que connecta subplaca a placa principal, l'altaveu i la bateria. Tot i així el tècnic diu que aquestes reparacions no garanteixen el funcionament del mòbil”, apuntava a les xarxes socials.Elsno comparteixen aquesta versió. “En el marc de la investigació judicial, el jutge va ordenar als Mossos fer una anàlisi forense del mòbil del detingut, a través d’una instància del 24 de març. El detingut estava acusat de desordres públics, danys i lesions”, ha explicat un portaveu del cos aA partir d’aquí, els Mossos van instal·lar un programari específic validat i que utilitzen diversos cossos de seguretat per tal de fer eldel mòbil i posteriorment el van retornar al seu propietari “en les mateixes condicions”. Des que el propietari va recuperar el mòbil, els Mossos asseguren que no han fet cap tipus d’espionatge a través de l’aparell.Tota la informació extreta del mòbil s’ha adjuntat a lesi ho té el jutge des del passat 15 de juny.

