Un conductor begut i drogat mata un motorista en un accident a Bellpuig i fuig

Unal punt quilomètric 495,8 de l’A-2, a l’altura del municipi de Bellpuig, a l'Urgell. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 23.42 hores.Un turisme ha xocat contra una motocicleta. Com ha conseqüència de l’accident, han traslladat el conductor de la motocicleta a l’Hospital de Vilanova de Lleida. El mateix hospital ha confirmat aquesta matinada la mort del motorista. Es tracta d’un home de 58 anys, J.M.M., veí de Lleida.ElPosteriorment, ha estat localitzat a la sortida de l’A-2 a pocs quilòmetres, amb el vehicle avariat a causa del mateix accident. Practicades les corresponentsEls, per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, per homicidi per imprudència greu i per omissió de socors.Amb aquesta víctima, són 79 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

