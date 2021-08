Detingut a Barcelona per intentar vendre un mòbil robat a un mosso de paisà

Els Mossos d'Esquadra han detingut aa un home de 32 anys que va intentarque participava en un dispositiu de prevenció de furts a l'estació de Sants.L'home es va apropar a l'agent, que estava recolzat en una paret, i li va oferir vendre-li un mòbil, davant el que l'agent es va identificar com a policia, han explicat elsen un comunicat aquest dijous.L'home portava dos mòbils i va dir que els havia comprat feia uns dies i els volia vendre per aconseguir diners: en comprovar els terminals, la policia va veure que un constava com a robat d'una furgoneta d'empresa ai l'altre s'havia robat feia poques hores a

