Pedrerol assegurava que presentaria la dimissió si Messi i Ramos marxaven

ja és història del Barça.ja és història del Reial Madrid. Els dos han abandonat els clubs de la seva vida aquest estiu. I davant això hi ha un tercer que, segons deia, hauria de fer les maletes. No és cap altre queEl presentador del Chiringuito de Jugones deia al novembre que si els dos futbolistes abandonavenell mateix deixaria de fer televisió., deia molt convençut el presentador català per tancar la seva editorial al programa Jugones. Ara, els fets demostren que estava molt equivocat.

