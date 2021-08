Per què marxa Messi del Barça? Les claus de l'adeu del crack

ÚLTIMA HORA



. Tot i que la negociació per la renovació entre el club i el jugador estava encarrilada i a punt de signar-se, elshan fet inviable la continuïtat del crack argentí, que ara podrà negociar amb el que club que vulgui per acabar la seva carrera després que el 30 de juny acabés el seu contracte.Abans de la seva marxa, confirmada aquest dijous,; la primera l'any 2014 quan els problemes amb Hisenda encalçaven el jugador i el seu pare. La intenció de Messi de marxar del Barça la va frenar Tito Vilanova, aleshores entrenador del primer equip i extècnic de l'argentí en les categories inferiors, i es va saldar amb el pagament d'una multa milionària a Hisenda. La segona va ser a finals del mes d'agost de l'any 2020 degut a la mala relació amb l'aleshores president Josep Maria Bartomeu , la nefasta planificació esportiva i la deriva institucional i amb la històrica desfeta 8-2 contra el Bayern de Munich a la Champions encara recent.Com s'explica ara aquest sobtat trencament entre el Barça i Messi?el club ha fet públic un comunicat en el qual es posa l'accent en els "obstacles econòmics i estructurals" que imposa La Lliga espanyola per inscriure els jugadors. La normativa de l'organisme que presideix Javier Tebas ha estat inflexible en les limitacions salarials, el requisit per inscriure els jugadors. La injecció econòmica arribada en les últimes hores amb l'acord que La Lliga va signar amb el fons d'inversió CVC no ha estat suficient per donar encaix a la continuïtat de Leo Messi, que havia acceptat rebaixar-se el seu sou milionari.En aquest sentit, el president ha explicat aquest divendres en roda de premsa quede l'entitat. Messi no s'esperava aquest escenari i el seu entorn ha explicat que està molt afectat i que ara haurà de buscar equip, ja que no estava negociat amb cap club.Laporta ha destacat també que l'acord amb el jugador era total però ha culpat la junta directiva anterior i la seva "nefasta gestió" de la situació econòmica actual. Tan greu es troba el barça actualment que el president ha dit que serà difícil reforçar l'equip després de la sortida de l'argentí:, ha dit Laporta. El màxim responsable del club blaugrana ha dit també quei que "el problema no és només de salaris, sinó d'amortitzacions perquè s'han fet unes operacions molt grans".un dels arguments que s'apunten per explicar el final de l'era Messi és la poca gràcia que li feia al jugador la plantilla que estava confeccionant la directiva de Joan Laporta i la continuïtat de Ronald Koeman a la banqueta. L'astre de Rosario havia posat com a condició per seguir tenir una plantilla competitiva per aspirar a guanyar tots els títols que en els darrers anys el Barça no havia pogut assolir. El club va fitxar fa uns mesos, perquè era agent lliure, el davanter argentí Kun Agüero, amic personal de Messi i que fins ara jugava al Manchester City de Pep Guardiola. El president ha dit queha parlat amb els capitals per telèfon i. "Han de demostrar que també saben guanyar sense ell. He demanat als capitans la màxima implicació".Messi no en tenia prou amb el Kun. Amb la intenció de reforçar la plantilla al seu gust, Messi va proposar a Laporta el fitxatge del defensa Cristian Romero, de l'Atalanta. Els problemes del club no van permetre abordar l'operació, motiu que no va agradar al deu blaugrana ni tampoc al seu pare, que en la darrera reunió ha retret que el club no hagi fitxat el que es demanava.tot i que el club i el jugador havien arribat a un acord de renovació per cinc anys (dos al club i tres als Estats Units amb el futbolista actuant com ambaixador blaugrana), el president Laporta s'ha plantat i no ha volgut atendre més les moltes peticions que el jugador i el seu entorn han anat fent en els darrers mesos. Mundo Deportivo apunta que fins i tot aquest mateix dijous s'havien posat damunt la taula exigències a la directiva que han fet dir prou al president. En la campanya electoral de la passada primavera Laporta va garantir que si ell era president Messi seguiria al club.

