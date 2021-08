El certificat Covid per l'hostaleria genera dubtes en punts de l'Estat

són les dues úniques comunitats autònomes de l'Estat que demanen unper entrar a locals de l'hostaleria i la restauració. I des d'avui també és imprescindible aper accedir als locals d'oci nocturn. Aquesta és una mesura prèvia a l'exigència per entrar-hi delamb l'objectiu principal de reactivar el turisme entre els països de la comunitat permetent la lliure circulació de qui el tingui. A banda, serveix per restringir l'activitat de la població segons si acredita que ha passat la Covid en els últims sis mesos, ha rebut la pauta completa d'alguna de les vacunes de l'o ha donat negatiu en un test d'antígens en les últimes 48 hores o en una PCR en les darreres 72 hores.El passaport Covid és una mesura que. A banda, una vegada s'aprovés, la mesura afectaria tot el territori espanyol. Sanitat es nega -de moment- a implementar el passaport en considerar-lo queper totes aquelles persones que no s'han pogut vacunar. En canvi, alguns governs autonòmics, han fet peticions al govern espanyol perquè implementi la mesura. La Moncloa, per guanyar temps, va deixar en mans de les comunitats la implementació del certificat Covid, que a diferència del passaport, només demana un, el certificat provoca recels entre el Govern, qui tampoc vol aplicar abans que tota la població hagi tingut accés a la vacunació. La implementació de la mesura també provoca dubtes en laA les, el certificat Covid es va implementar a mitjans de juliol com a condició per entrar als locals de restauració i hostaleria. El passat 29 de juliol,arran d'un recurs d'una associació d'empresaris i perquè considerava que podia vulnerar drets fonamentals. Així doncs, és una mesura que genera dubtes en l'àmbit judicial i de drets i llibertats.En canvi, a, des de fa dues setmanes és imprescindible, sense aval judicial, el passaport Covid per entrar a l'interior de bars i restaurants, i des d'aquest dijous es necessita aper l'oci nocturn. La Junta d'Andalusia ha demanat l'aval al Tribunal Superior de Justícia per poder-lo exigir. De moment, la justícia només ha tombat la mesura a les Canàries.per "incitar la població a vacunar-se"., a priori, la targeta era imprescindible per entrar a museus o visitar monuments, però el govern deha ampliat la condició per accedir a bars, terrasses, centres comercials i al transport públic.

