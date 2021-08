​Metges de Catalunya veu amb «perplexitat» el debat polític dels MIR mentre «se'ns crema la casa»

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, s'ha posicionat sobre la polèmica per la transferència dels MIR a Catalunya . En declaracions aha assegurat que, ja que "el nivell d'exigència a Catalunya podria ser superior al d'altres parts de l'estat" i això suposaria un desavantatge pels metges catalans en relació amb els de la resta de l'Estat. El secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya,, també es posiciona a favor de la transferència "si s'aborden tots els problemes pendents" i recorda quede competències defensat a la comissió bilateral Generalitat-Estat per la part catalana. "No tenim cap concreció de les mesures, ens n'hem assabentat pels mitjans de comunicació", explica Lleonart, qui creu que cal esperar que "el soroll polític" disminueixi per debatre la qüestió tècnica.Padrós evita entrar en la polèmica política concreta sobre el traspàs general de la formació sanitària especialitzada, ja que. Lleonart afegeix que "s'aprofita per posar-ho com a moneda de canvi d'altres qüestions polítiques".El Col·legi qualifica, ja que "fa molts anys que es parla del traspàs del MIR, però. En aquest sentit, denuncia que ha faltat "un espai de consens dels professionals i del sistema". Els metges catalanscom a part implicada en el sistema sanitari.El Col·legi veuria lògic que les comunitats autònomes tinguessin, ja que les competències en sanitat estan traspassades a les comunitats. Metges de Catalunya entén quePadrós demana més pressupost per poder augmentar la capacitat docent del sistema sanitari perquè. En aquest sentit, Metges de Catalunya opinen que el tema fonamental no està en la descentralització o no de la prova d'accés sinó en què cal fer per: "cal retenir el talent i que no fugi". En els últims anys ha augmentat considerablement la quantitat de metges de família que renuncien a la seva plaça per les condicions laborals.La planificació interna dins dels diversos àmbits de la formació és una de les mancances que denuncien els metges. Mentre a Catalunya. Aquesta manca de planificació també és present a la formació especialitzada, ja que "no s'estan formant els especialistes en proporció amb les necessitats del sistema", apunta Lleonart.Un dels cavalls de batalla dels metges és la millora de les condicions laborals dels MIR, sou inclòs, que estan marcades per la Generalitat, ja que formen part de les competències en sanitat. En aquest sentit, Metges de Catalunya denuncia que. El sindicat no té constància que la Generalitat estigui treballant per a millorar les condicions dels MIR "que estan entre els pitjors tractats de tot espanya", cosa que fa que cada cop sigui menys atractiu escollir una plaça MIR a Catalunya, segons Lleonart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor