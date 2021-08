La ministra Darias menteix: el traspàs del MIR sí que es va programar a la comissió bilateral

El pacte PSOE-Podem marca el camí



Es pot dir que, en l'assumpte dels traspassos pendents, Catalunya ha volgut jugar amb les cartes marcades. Si més no en els primers que s'han de negociar d'entre la llista de 56, incloent-hi el MIR. I és que el Govern català va desenterrar, en les converses amb el govern espanyol, el pacte d'investidura de Pedro Sánchez amb Podem. Al text, en el seu apartat 9.4 les parts es comprometen a "donar compliment als dictàmens del TC i traspassarem a la Generalitat aquelles competències ja reconegudes a l'Estatut de Catalunya en matèries com ara la gestió de les beques universitàries, la formació sanitària especialitzada [el MIR], el salvament marítim o l'execució de la legislació laboral en l'àmbit del treball i la formació professional". És el que diu el document d'acords de dilluns i del que ara Darias es desentén per les pressions dels sectors professionals més centralistes i del PP.

"He de deixar ben clar que aquest govern continuarà amb el mateix sistema que tenim ara.. L'única agenda que tenim de la mà de Pedro Sánchez és seguir millorant el sistema". Així de contundent es va mostrar el dimecres al vespre, des de la sala de premsa de la Moncloa i després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, la ministra del ram,, del PSOE, en ser preguntada pel. El dilluns, a la comissió bilateral, un dels acords que es va prendre va ser el dede la formació en. De forma. Fins al punt que així va quedar recollit alque van validar les parts i al que ha tingut accéshavia reclamat dimecres que es fessin públiques les actes de la reunió per escatir si tenia raó la ministra de Sanitat quan deia que el tema, o si bé la tenia la part catalana, que ho assegurava, i la portaveu del govern central i presidenta de la part espanyola de la comissió bilateral,, que també ho va dir. Un cop acabada la reunió, la ministra de Política Territorial va afirmar que s'havia creat unen formació sanitària especialitzada". D'acta encara no n'hi ha perquè no es presentarà i validarà fins al setembre però sí els documents acordats per les parts, que són ben clars malgrat les declaracions de la ministra.I que diu la documentació de la comissió bilateral que, durant setmanes, van treballar les parts i que es va llegir a la reunió? Al primer dels acords s'afirma literalment que "es crea un Grup de Treball per analitzar lade funcions i serveis a la comunitat autònoma de Catalunya incloent,, els traspassos en matèria de, salvament marítim i l'execució de la legislació laboral en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació professional". El grup de treball s'estableix que serà "paritari" entre els dos governs, que podran nomenar els representants que considerin, i que reportarà directament a la comissió bilateral el resultat dels seus treballs. El Govern fa notar que va incloure la postil·la "entre d'altres" per poder debatre elsque va presentar, com ara el de l'ingrés mínim vital, un dels compromisos pressupostaris del PSOE amb ERC.Fora del document que signen Rodríguez i Laura Vilagrà, que estableix que l'objectiu és que Catalunya "culmini el ple exercici de les competències atribuïdes per la Constitució i l'Estatut", van quedar els de(ja acordats en un altre text i pendents de quantificar) i el de(pendent de renegociar). Fins ara és el govern espanyol el que regula el MIR a tot l'Estat. La Generalitat, això sí, acorda normalment amb l'executiu central quants metges el poden fer, però. El Col·legi i el Sindicat de Metges són, però volen que la titulació sigui homologable a tot l'Estat i que s'ofereixin a Catalunya places d'acord amb el volum de metges titulats.Una posició que és contrària a la que han expressat la majoria. I d'aquí el problema i laexpressada per Darias dimecres al vespre. Una campanya mediàtica, amb una àmplia cobertura del diari, contra la "fragmentació" del MIR i advertint d'un possibleva ser secundada pel PP i va espantar el PSOE. L'argument és, com sempre que s'aborden temes referits a la funció pública, que el, en aquest cas el català, no pot passar per davant del "dret" d'un llicenciat de qualsevol indret d'Espanya a preparar la seva especialitat a Catalunya. I lamenten que els catalans no tenen aquest "problema" gràcies al seu domini del castellà.És el debat de sempre, però a la reunió, del traspàs del MIR, se'n va parlar i es va acordar per més que Darias intentés després desentendre-se'n. El Govern confia que en la represa delsobre les competències a la tardor l'assumpte es puguiamb normalitat. Per ara, el govern espanyol guarda silenci malgrat la contradicció entre els acords i les paraules de Rodríguez i la posició de Darias.

