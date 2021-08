Snickers retira l'anunci homòfob davant l'allau de crítiques

Parece ser que comiendo @snickers_es se te quita la pluma y ya “estás mejor”. ¿Pero cómo sigue habiendo campañas así? 🤮 #Homofobiapic.twitter.com/ccdtn7BfAw — Mario Montes (@mariomnts) August 4, 2021

per un anunci de la marca de barretes de xocolata. En la publicitat apareix l'influencerdemanant un sexy suc de taronja en una guingueta de la platja. El cambrer, sorprès pel to i per les demandes de Gibaja, li ofereix unade la popular marca de Mars.I aquest és el moment pel qual acusen l'anunci de. Quan Gibaja es menja la barra de Snickers, apareix un home amb una aparença suposadament. "Millor?", pregunta el cambrer. "Millor", respon l'actor que teòricament substitueix Gibaja. El lema del final de l'anunci és prou clar:Les reaccions a les xarxes socials han estat immediates. Els usuaris defineixen l'anunci dei entenen que el que se suggereix és que la millor forma de ser un home és la que es presenta quan Gibaja pateix la "transformació"., critica un usuari a Twitter.Finalment,davant l'allau de crítiques que ha generat el vídeo. En un comunicat oficial a Instagram, l'empresa ha lamentat "el malentès" i s'ha excusat dient que la campanya "buscava transmetre de manera simpàtica que la gana pot fer canviar el caràcter de les persones". "Amb el fi d'evitar propagar un missatge que es pot malinterpretar, procedim immediatament a eliminar la campanya", ha sentenciat l'escrit.

