Alerta per les fotos i els vídeos efímers de WhatsApp: assetjament sexual i extorsió

El servei de missatgeria jadels xats en el moment que la persona que les rep les obre i visualitza. Segons l'empresa, es tracta d'una funció que incrementa la privacitat a la plataforma, però realment pot arribar a exposar els usuaris a situacions de risc com l'extorsió o l'assetjament sexual.La primera advertència de WhatsApp és quesense que l'emissor s'adoni de res. Aquest fet és completament diferent d'altres aplicacions com, que sí que notifiquen a l'emissor si el receptor ha fet una captura de pantalla.És per això que l'argument de WhatsApp és una arma de doble fil., perquè l'eina s'enfoca en els continguts més sensibles que l'usuari vulgui compartir amb determinats contactes, per exemple, una foto del DNI si cal per a una reserva grupal, o de les credencials (usuari i contrasenya) per connectar-se a una xarxa WiFi.Diverses empreses de ciberseguretat, però, no ho veuen així.afirma que aquesta mesura -la de no rebre cap notificació si es fa una captura de pantalla- pot posar en risc a l'usuari fent-lo molt vulnerable. Per exemple: extorsió per motius sexuals o assetjament. El que més preocupa és el, aquest assetjament de caràcter sexual fet per adults a menors.Des de Panda Security afirmen quepuguin crear un vincle de confiança a través d'un perfil fals, demanin fotografies o vídeos i les registrin amb captures de pantalla que no queda notificat enlloc.En el cas de l'anomenadaentre adults, en la majoria dels casos comença amb un contacte establert a través d'aplicacions de cites, en els que d'una manera similar al grooming a menors.quan envia aquest contingut fent servir funcions com la de WhatsApp, en creure que el contingut delicat desapareix una vegada que el destinatari l'obre i ho veu.

