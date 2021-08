El Govern no tira la tovallola i espera «immediatesa» amb les 56 competències de l'Estatut

Establerta l'agenda política fins Nadal

El traspàs de 56 competències extretes de l'Estatut d'Autonomia, el reclam del finançament pendent i la transferència de la gestió d'infraestructures. Són els tres calaixos que la Generalitat va posar sobre la taula de lad'aquest dilluns a Madrid. De la reunió, que tenia com a grans punts la gestió dels fons europeus o la llei de l'audiovisual en català, la part catalana en va sortir "insatisfeta" i només va assegurar-ne el traspàs de les competències en l'ingrés mínim vital i les beques d'educació. La resta, s'haurà de treballar al, i que tindrà representació equitativa de les dues parts. Quedarà pendent establir un calendari pels traspassos, detallar-los i negociar algunes exigències de laFonts del departament de, que ambpresideix la part catalana, han explicat aque no volen "dilatar les negociacions". En aquest sentit, treballaran amb l'objectiu que el grup de treball abordi alhora totes les demandes de la part catalana:. "Ho volem tot i ho volem ara", asseguren. El grup de treball estarà format per representants dels departaments de la Generalitat i ministeris de l'Estat afectats, els quals s'encarregaran de negociar els assumptes que corresponen a cada part.Pel que fa als traspassos de competències, la Generalitat té assegurades lesen l'educació universitària i no universitària, aquesta qüestió, asseguren des de Presidència, "està molt avançada" i. El terreny també està "avançat" en el traspàs de, aspectes laborals relacionats ambi la formació especialitzada sanitària dels. La resta, s'haurà de "parlar a fons" a partir de l'octubre. El Govern també fa una aposta clara pel traspàs d'-actualment en mans de l'Estat- com el Monestir de Poblet, el Museu Arqueològic de Tarragona o el Palau del Lloctinent de Barcelona. Amb els dos primers ja s'han fet diferents intents en els darrers quinze anys.L'èxit en el traspàs de lesdependrà d'aconseguir-les i del finançament que duguin associat. En aquest sentit, el Govern demanarà el compliment de la, que actualment només rep el 20% del finançament establert; el traspàs de diners referents a, que ha de reforçar la renda bàsica de ciutadania i aspectes relacionats amb l'habitatge i la pobresa infantil, així com el compliment de la, que estableix que Catalunya ha de rebre la mateixa inversió en infraestructures que el pes al, d'un 19%.En aquest sentit, dilluns es va acordar el pagament dede retards. Al novembre, està previst que es reprengui, que haurà d'abordar el greu dèficit en inversions, sobretot pel que fa al servei de, que arrossega anys d'infrafinançament per part d'Espanya. D'aquest aspecte, s'haurà de crear un grup de treball específic per abordar el traspàs econòmic i de competències sobre la xarxa ferroviària.Entre les qüestions, hi ha la transferència de la. "Nosaltres insistirem molt", subratllen des de. També han expressat "poca receptivitat" amb la, que la Generalitat presentava com un dels principals punts per abordar en la trobada de dilluns amb l'Estat. La Moncloa vol deixar-ho en mans del Congrés, i la Generalitat exigirà tractar-ho de manera bilateral entre els dos governs. Per altra banda, també queda poc definit la petició del Govern en la transferència de la titularitat de: "És un punt important pel simbolisme històric que té l'edifici", han expressat des de Presidència.Així doncs, la bilateral de dilluns va ser una primera aproximació entre governs per establir l'agenda política Catalunya-Estat durant la tardor. Començarà el setembre, amb la presentació del pla d'inversions elaborat per AENA sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat , es posarà en marxa el grup de treball que ha d'abordar tots els temes pendents de la bilateral: 56 competències estatutàries, finançament i transferències., es retrobarà la comissió d'infraestructures ila d'afers econòmics i fiscals, que tractarà el reclam de la Generalitat per rebre una inversió equivalent al 19% del PIB que representa a l'Estat, tal com contempla la disposició addicional tercera de l'Estatut. I en paral·lel, la taula de diàleg al setembre, la negociació dels pressupostos espanyols i els treballs que haurien de començar per actualitzar el sistema de finançament autonòmic.

