Una trentena de parelles a punt de casar-se, estafades per un propietari d'un restaurant d'Arenys de Mar

Trenta parelles que estaven a punt de casar-se aquest estiu no podran celebrar les noces ni fer el convit. Totes elles han sigut estafades per un empresari que organitzava esdeveniments nupcials des del restaurantSegons ha revelatla gran majoria de les parelles ja havien abonat el preu del banquet per avançat i l'home acumula un deute superior als 200.000 euros.El problema és que, tot i ja haver-se declarat insolvent davant l'elevat deute que sumava. En aquesta situació, algunes parelles han parlat asobre les dificultats que tenen per recuperar els diners i que ja s'han posat en contacte entre elles per aglutinar totes les denúncies.i asseguren que esperen trobar una solució conjunta.El propietari del Btakora, que també ha parlat a RAC1, ha assegurat quei ha afirmat que un inversor es farà càrrec de tot el negoci i, per tant, "es podran retornar tots els diners als afectats".Es consideraque va donar la concessió al restaurant per 20 anys, ha estat l'encarregada de clausurar el local i assegura en un comunicat que s'investigarà el restaurador "per l’incompliment econòmic i d’activitat del contracte que tenien".

