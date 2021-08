​Tornar a somriure a l'estiu

Més de 17.000 infants i joves de Catalunya

Un any i mig de. De confinaments, quarantenes, hospitalitzacions i problemes econòmics. I la, especialment si són de, necessiten. Una bona vacuna contra els problemes de la crisi de la Covid-19 són elsAquest estiu, un total de, han pogut tornar a participar en els campaments, les colònies urbanes i els centres oberts promoguts pel programa CaixaProinfància. Un projecte que compta amb una dotació deEstà destinat a menors que viuen en llars amb dificultats econòmiques i socials, i que, per tant, s’han pogut veure molt més afectats per la pandèmia i les seves repercussions. Les activitats van a càrrec d'un centenar d'entitats socials d'arreu del país. S'estan realitzant amb la màxima normalitat –prioritzant els espais exteriors- i amb totes les mesures sanitàries i de prevenció establertes.Hi ha activitats de l'àmbit esportiu i psicomotriu, també d'artístiques, lúdiques, socials, ambientals i cognitives. D’aquesta manera, infants i adolescents accedeixen alsque comporten aquestes experiències i que contribueixen al seu desenvolupament personal, social i cultural.“Durant aquests temps de pandèmia, molts nens, nenes i adolescents han percebut la vulnerabilitat i el patiment en les seves llars”, assenyala. “La nostra prioritat és que puguin tornar a gaudir, jugar, aprendre i conviure, oferint-los un estiu ple d’activitats, recursos i jocs adaptats que els retornin l’estabilitat emocional i que també reforcin les competències educatives”, afegeix.Hi ha tres modalitats d'activitats:. Es complementen entre elles de tal manera que els infants i adolescents poden participar en més d'una.Es caracteritzen perquè ofereixen durant tot el curs un servei diari fora de l’horari escolar que també pot incloure activitats de cap de setmana. Disposen d’un projecte educatiu propi i d’una programació anual. Durant aquest curs, participen en aquestes activitats 488 joves de CaixaProinfància, 61 de les quals a Catalunya.Un total de 4.939 menors catalans, accedeixen enguanya les colònies urbanes, que es duen a terme de manera intensiva en períodes vacacionals, disposen d’un projecte educatiu propi i poden incorporar activitats regulars de suport a la realització de tasques escolars o reforç educatiu.Són activitats intensives que es desenvolupen en períodes vacacionals i que impliquen el desplaçament a un lloc diferent del de la residència habitual, en general, en contacte amb la natura. Durant aquestes vacances, gaudeixen dels campaments 1.476 infants i joves de Catalunya.En el context actual, la preocupació principal de moltes entitats socials és la gestió de l’impacte emocional que els infants i adolescents en situacions vulnerables estant patint com a conseqüència de la situació pandèmica. I és que les repercussions en ladels joves ocasionades pels mesos de confinament s’estan manifestant ara, tal com retraten els desbordaments que s’estan produint als serveis mèdics.Per pal·liar les patologies mentals i emocionals de la pandèmia, el programa CaixaProinfància també ha impulsat els, una iniciativa que ofereix activitats digitals que se sumen a les dutes a terme de manera presencial per les mateixes entitats i que permeten treballar continguts educatius, com també recursos per reconèixer, expressar i gestionar emocions.Al llarg dels mesos de juliol i agost, CaixaProinfància comparteix cada setmana amb les entitats socials propostes, activitats i materials digitals extrets de la. Es van allotjant tots en una pàgina web que les entitats rebran actualitzada setmanalment en una newsletter.Campaments connectades proposa a més “Un mural que ens connecta”. Es tracta d’un gran llenç digital que estarà penjat al web amb els dibuixos que les entitats enviïn i en els quals els infants i joves hauran reflectit les diferents emocions que han sentit durant els campaments, per fomentar la seva capacitat i el seu procés d’acceptació i expressió, i promoure un sentiment que tota emoció és vàlida i que totes formen part de CaixaProinfància.