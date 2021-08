publicacions efímeres que s'esborraven al cap de 24 hores que tenien com a objectiu incentivar als usuaris a "unir-se a diferents converses". Aquesta eina va ser estrenada fa vuit mesos amb una rebuda molt irregular per part del públic que habitualment utilitza la coneguda xarxa social de piulades. Després d'aquest temps, l'empresa ha decidit eliminar-la per no haver complert, ni de bon tros, les expectatives.Els fleets es mostraven a la part superior de la línia de temps, a l'interior d'uns cercles, on es mantenien només 24 hores. Precisament, la breu vida d'aquest tipus de contingut buscava animar a participar en les persones que normalment no se senten còmodes compartint els seus pensaments a Twitter. La majoria dels usuaris assenyalava que era una altra còpia dels stories d', com van fer altres xarxes comLa multinacional ha conclòs que els que més han fet servir els continguts efímers han estat les persones que han volgut amplificar les seves piulades -les que funcionaven-, autopromocionant-se. Aquesta situació ha generat rebuig a Twitter, ja que"No hem vist l'increment que esperàvem en el nombre de noves persones que s'uneixen a la conversa a través de fleets", han sentenciat en un comunicat.

