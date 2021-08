Detinguda per agredir el seu net de dos anys al carrer a Barcelona

Els Mossos d'Esquadrade dos anys al carrer, a. Segons ha informat la policia catalana, una trucada al 112 va alertar del comportament de la dona que, en arribar la policia, continuava escridassant i pegant el menor. També va intentar colpejar els agents.Ells mateixos van procedir a detenir-la per maltractament de menors i atemptat contra els agents de l'autoritat., tot i que no presentava lesions greus, i posteriorment a dependències policials per localitzar els seus tutors legals.

