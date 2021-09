​Observar les estrelles al Montsec, el millor cel de Catalunya

Una terra per descobrir

Un cel excepcional

Observar el cel és una activitat que ha captivat l'ésser humà des de temps immemorials. I, a, elper fer-ho és la, al límit entre lai el. Allà s'hi ubica el Parc Astronòmic del Montsec , l'equipament de referència del país que aprofita unes: una mínima contaminació lumínica, baixa precipitació i humitat així com quasi unEl Parc Astronòmic del Montsec, inaugurat el 2009, està gestionat des de l'any passat per(FGC) i aquest estiu s'ha integrat per primera vegada a l'oferta turística de muntanya. Ofereix un ampli programa d'activitats astronòmiques, tant nocturnes com diürnes.El Montsec d'Ares constitueix el sector central de la serra del Montsec i esdevé la frontera natural entre la vall d'Àger, al nord de la Noguera, i la conca de Tremp, al Pallars Jussà. Queda limitat per dos rius: la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana que, als seus extrems, excaven els espectaculars congostos de Terradets i Mont-rebei. Al llarg de 20 quilòmetres té una altitud sostinguda a l'entorn delsi és un punt excepcional per practicar el salt base i el parapent.El Parc Astronòmic del Montsec, inaugurat el 2009 en un paratge del terme municipal d'a 800 metres d'altitud, té els seus orígens als anys 90 del segle passat. Les universitats buscaven un observatori alternatiu al Fabra de Barcelona, cada vegada més afectat per la contaminació lumínica i un estudi de la UB va marcar el Montsec com un dels llocs òptims, explica, director científic de l'equipament.Paral·lelament, diversos aficionats de Barcelona amb vincles familiars amb Àger van instal·lar uns observatoris particulars a l'annex d'una masia. “Van constatar que el cel del Montsec és excepcional i van madurar el projecte”, destaca Ribas. Aleshores va entrar en joc un nom clau: el, que treballava a la NASA. S'ho va fer seu i va aconseguir convèncer les administracions per fer realitat tant l'actual Parc Astronòmic, dedicat a la divulgació, com l'Observació del Montsec, ubicat a 1.570 metres d'altitud i centrat en la recerca.El Parc Astronòmic del Montsec ha constituït un–hi passen uns 30.000 visitants anuals- i ha suposat unaen una terra encara per descobrir. En una dècada, destaca Salvador Ribas, s'han duplicat els establiments de turisme rural de la zona i Àger és una de les poques poblacions de l'entorn que han pogut mantenir població.Però, realment el Montsec té un cel excepcional? “Per poder observar el cel amb qualitat cal complir una sèrie de requisits i aquí es tenen sobradament”, explica Salvador Ribas. Per una banda, cal estar situat lluny de les grans àrees metropolitanes i, per tant, tenir la. Per una altra, es necessita una, unai elEl Montsec destaca per reunir totes les condicions. “Potser hi ha cels tant o més foscos que aquí però, a més, gaudim d'un 60-70% de nits serenes”, assenyala el director de l'Astronòmic. “És una xifra altíssima i que ens equipara als grans observatoris del món”, afegeix.