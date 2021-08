Sánchez es reuneix amb Felip VI i diu que no han parlat de Joan Carles I

El president del govern espanyol,, ha afirmat que, un any després de la marxa de Joan Carles I als Emirats Àrabs , el posicionament de l'executiu sobre la situació de laes manté igual. "Durant els últims dotze mesos han canviat moltes coses", però "el que no ha canviat és el nostreamb les institucions constitucionals".Així ho ha exposat aquest dimarts, després de reunir-se amb Felip VI al, a. Sánchez ha afirmat que no han parlat d'un hipotètic retorn deli ha valorat "molt positivament" que l'actual monarca "també està compromès amb l'actualització i transparència de la Casa Reial".Tanmateix, Sánchez no ha fet balanç d'aquesta. La portaveu del govern espanyol i ministra de Territori,, preguntada per la modernització de la institució que va anunciar Sánchez, ha apuntat que "no hi ha novetat sobre aquest afer".Sánchez ha evitat valorar la piulada de la ministra de Drets Socials i vicepresident segona del govern espanyol,, que ha dit que Joan Carles I va marxar d'Espanya "en una actitud indigna perdavant la ciutadania". Belarra ha titllat de "greu anomalia democràtica" la "del rei emèrit" i ha assegurat que Unides Podem seguirà treballant "per unper a Espanya".

