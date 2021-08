ERC deia al programa del 14-F que no hi havia «necessitat d'ampliació» del Prat

El pacte per l'ampliació de l'aeroport del Prat entre Estat-Govern ha generat tota mena de reaccions polítiques i socials des que es va anunciar dilluns al vespre. La patronal d'empresaris, el govern espanyol i la Generalitat han celebrat l'acord, mentre que la CUP, comuns i els moviments socials s'han oposat frontalment contra el pacte. El projecte ha estat defensat avui pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui el 14-F es presentava a la presidència amb un programa electoral que xoca amb alguns dels punts acordats en el pacte oficialitzat ahir amb l'Estat.



En la pàgina 123, dins de l'apartat "aeroports", i concretament en el punt 22, els republicans prometien impulsar un "nou pla estratègic de l'aeroport de Barcelona" que entre d'altres "preservi els espais naturals que envolten l'aeroport [en referència a l'estany de la Ricarda] i apliqui totes les millores tecnològiques necessàries per augmentar aquests vols sense necessitat d'ampliació".

Unes línies de treball que es poden contradir amb el contingut de l'acord tancat ahir amb el Ministeri de Transports per Jordi Puigneró i beneït per Pere Aragonès . El que ha transcendit de l'acord és una aposta per l'ampliació de l'aeroport -- i evita protegir l'espai natural de, que envolta el Prat.

L'anunci del pacte per l'ampliació del Prat també. Sectors del partit han fet públic en les darreres hores el malestar a través de les xarxes socials. Les joventuts d'ERC,, han expressat a través deel desacord: "l'ampliació de l’aeroport del Prat és incompatible amb la lluita contra el canvi climàtic i promou un model econòmic precaritzador, insostenible i esgotat! Lluitarem per la biodiversitat i la vida!".Aquest dimarts a la tarda,ha demanat generar un debat sobre l'ampliació del Prat entre la directiva del partit i el conjunt de les bases: "Qualsevol afiliat està legitimat a dir la seva, i segur que n’hi ha que hi estem en contra", ha expressat.Sectors d'Esquerra del Baix Llobregat, la comarca on milita Tardà, també han mostrat el malestar de l'acord. El candidat i regidor d'ERC al Prat,, ha dit en una piulada: "Qualsevol govern que validi més agressions al nostre Delta del Llobregat i a la ciutat del Prat, em trobarà frontalment en contra de les seves decisions". El malestar s'ha ratificat aquest dimarts al vespre, en un, en què es demana el "consens del territori" i reclama basar l'acord "en la protecció dels espais naturals i la biodiversitat".El contingut de l'acord per la proposta d'ampliació del Prat explica que la primera proposta la redactarà, i posteriorment l'haurà d'acceptar la. En aquest punt, el govern central aprovarà un nou pla d'actuacions aeroportuàries pel període del 2022-2026 -abans del 30 de setembre- que regularà les tarifes dels aeroports d’acord amb el pla d'inversions previst. L'Estat redactarà llavors el nou pla director on es definirà concretament la proposta d'ampliació i inversions.

