Joel Joan es defensa del veto d'Albiol: «No he comès cap delicte»

Segueix la polèmica aper la cancel·lació de l'obra de teatre de. L'actor es defensa i diu que en el vídeo de la polèmica només "anava entonat, com qualsevol gent quan fa un arròs amb uns amics". L'alcalde accidental de la ciutat i regidor del PP,, creu que el vídeo no és de l'àmbit privat "quan s'ha fet públic".L'actor, en declaracions a TV3, creu que la decisió "passa una línia molt perillosa, la del respecte a la privacitat". Tots tenim el dret de fer el que vulguem, quan vulguem i de publicar-ho a les xarxes socials com desitgem;", ha exclamat.Elde, de domini municipal, ha cancel·lat les sessions de l'obra de teatre, protagonitzada per l'actor. Segons fonts municipals van explicar a Badalona Comunicació, la decisió es pren per lesde l'actor a través de les xarxes socials.Joel Joan ha aixecat reaccions de tota mena durant les últimes setmanes pels vídeos compartits. El mateix actor va rectificar posteriorment a través dels mateixos comptes personals i va demanarper si el seu comportament havia resultat inadequat per algú.Tot i que el consistori dirigit pel batlle de la ciutat,, justifica la decisió pels vídeos a les xarxes socials de l'actor, el grup municipal d'a la ciutat, a través del seu líder,, ha acusat l'alcalde de "carregar" contra Joel Joan "per ser". Al seu torn,, regidor dea la ciutat, denuncia que Badalona "veta artistes per motius polítics".La regidora de cultura del govern Albiol,, s'ha defensat d'aquestes acusacions anunciant que la suspensió de l'obra és "conseqüència única i exclusivament deldel seu protagonista en els darrers dies,amb la programació d'un teatre municipal".El mateix actor ha respost a la regidora a través de Twitter: "En el meu temps privat i lliure vaig fer un dinar amb amics i vaig beure com passa cada dia de vacances a tot arreu. És perquè vaig fer un Instagram que em censureu?Què m’he perdut?", ha qüestionat Joel Joan.

