El, com a mínim, fins al 20 d'agost. El Govern sol·licitarà al(TSJC) l'aval al confinament nocturn per continuar frenant la corba de contagis i hospitalitzacions de les últimes setmanes. Segons ha indicat la portaveu de l'executiu,, els indicadors de la pandèmia van a la baixa, però la situació alsUna mesura, ha indicat, que està ajudant a reduir la interacció social i el ritme dels contagis El confinament nocturn afectarà a partir de dilluns vinent, tretze més que fins ara. Igualada, el Vendrell, Salt, Roses, Tàrrega, Mollerussa, Mont-roig del Camp, Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Santa Maria de Palautordera, Gelida, Maçanet de la Selva, Sallent, l'Ametlla de Mar, Ulldecona, Sils i Vilafant són els municipis que entren a la llista com a afectats. Vilassar de Dalt i Olesa de Montserrat surten com a illes, però entren com a afectats, mentre que Cabrils surt com a municipi amb incidència, però entra com a illa perquè els municipis que l'envolten estan afectats.Els municipis que surten de la llista, per ordre alfabètic, son Abrera, Alpicat, Altafulla, Anglès, Centelles, Deltebre, Esparraguera, la Garriga, l'Ametlla del Vallès, Sant Celoni, Sant Hilari de Sacalm, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Margarida i els Monjos, Solsona, i Vilanova del Camí. Ullastrell estava a la llista com a illa i ara surt de la llista.El toc de queda afecta aquells municipis que tenen una incidència acumulada deen els últims set dies, un risc que és considerat "extrem" segons els criteris del govern espanyol. El confinament nocturn es va recuperar oficialment eli va entrar en vigor el mateix dia 16, que és quan el va avalar el TSJC, que també va validar-ne la pròrroga les dues últimes setmanes, en consonància amb la demanda feta pel Govern.Les UCI dels hospitals catalans segueixen tensades, amb nous ingressos cada dia. Aquest dimarts tampoc ha estat una excepció en plena cinquena onada, ja que el Departament de Salut ha registrat l'ingrés de. El total de persones a les UCI ja és de 589. Pel que fa als ingressos a planta, avui se n'han notificat menys que aquest dilluns. En paral·lel, Salut ha notificatque situen el total des de l'inici en 817.954.

