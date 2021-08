Presó sense fiança per a un home acusat de matar la parella a Cambrils

El jutjat de violència sobre la dona número 1 de Reus ha decretatal detingut com ael passat divendres a. El detingutde la víctima.Segons recull la interlocutòria, la víctima i el detingut, on ell residia sovint. Després de la discussió, l'arrestat va marxar a un bar i s'hi va estar dues hores. Aleshores va tornar a la casa i la parella es va barallar de nou. L'home, i no a ser fins al vespre que va decidir tornar al domicili i, morada i sense reacció".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor