Presó sense fiança pel camioner que en va atropellar a un altre a la Jonquera

L'empresa de transports condemna l'actuació del camioner

El jutjat de guàrdia deha acordat aquest dimarts la presó provisional comunicada i sense fiança per al camioner detingut diumenge aper haver atropellat un altre camioner provocant-li la mort. La causa està oberta per un delicte d', quatre delictes d', dos delictes contra la seguretat viària i tres delictes de lesions per imprudència greu. A més, se li retira el permís de conduir.La policia local de, a, va detenir aquest diumenge el conductor d'un tràiler articulat implicat en, dels quals almenys un va resultar ser mortal. Els fets van ocórrer al voltant de lesdesprés que el camioner circulés en sentit contrari per una rotonda de lai topés amb un vehicle, per la qual cosa es va tallar la circulació.Es van activar diverses dotacions dels, elsi el(SEM). La víctima mortal és el conductor d'un altre camió amb qui, segons fonts de la investigació,prèviament i després va atropellar.Posteriorment, l'home va intentarperò va fer la rotonda en sentit contrari i va col·lidir amb un turisme de matrícula francesa, la conductora del qual va resultari va ser evacuada en helicòpter. El detingut, de 39 anys, abans de ser retingut,L'empresa de transports, per la qual treballaven els dos conductors implicats en l'atropellament, va condemnar el comportament del camionerque va provocar l'accident. En un comunicat difós a xarxes, la companyia ha dit que estàper esclarir el succés" i ha avançat que prendran "les" contra l'infractor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor