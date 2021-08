Intervenen una festa il·legal a la Vila Olímpica de Tòquio

La policia japonesa ha hagut d'intervenir en una festa il·legal a la Vila Olímpica de Tòquio en la nit del divendres al sdissabte passat. El protocol antiCovid de l'organització dels Jocs Olímpics prohibeix aquest tipus de celebracions, amb l'objectiu de mantenir les bombolles de convivència i evitar els casos positius de coronavirus.El comitè olímpic implicat, que l'organització ha evitat mencionar, ja ha estat advertit i se li han recordat les regles. Els membres de la delegació s'han disculpat davant les autoritats i els hi han transmès que prendran mesures per evitar que els fets es tornin a repetir. Segons ha trascendit de la Vila Olímpica, en la festa hi va haver alcohol, una altra de les prohibicions per part de l'organització.El portaveu del comité organitzador, Masa Takaya, ha comunicat que entre les decisions presés pel comité involcurat, s'han retornat al seu país els esportistes involucrats. Tots ells, segons Takaya, ja havien finalitzat la seva participació en els Jocs. Això sí, no estaran presents en la ceremònia de clausura de la competició.No ha estat l'única festa a la Vila Olímpica. La mateixa nit, el cap de la delegació olímpica australiana, Ian Chesterman, ha reconegut que diversos atletes del país van montar una altra celebració amb alcohol. Els implicats van acabar fent un forat a la paret de l'habitació on es trobaven i van causar-hi diversos desperfectes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor