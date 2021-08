El Govern canvia els criteris per aplicar el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El Govern prepara una nova resolució perals municipis amb elevada incidència, però aquest cop. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts.Si fins ara la mesura afectava aquells municipis amb 400 contagis setmanals per 100.000 habitants, ara ho farà en aquells amb una, segons ha anunciat aquest dimarts la portaveu, que no ha detallat exactament quins són els que compleixen aquest requisit.El confinament nocturn entre la una de la matinada i les sis del matí estàA partir de llavors, i un cop el TSJC ho autoritzi, s'aplicarà a tots, així com en aquells bque es consideri tot i no complir els paràmetres.Plaja ha reconegut que els, però no els ingressos a l'UCI ni la pressió hospitalària en general. Per això, ha justificat la necessitat d'ampliar el toc de queda nocturn i fer-ho durant dues setmanes. En aquest sentit, ha dit que baixar el límit de 400 a 250i ha recordat que el màxim fixat per considerar que la situació és extremadament greu és de 125. Ha apuntat que el Govern ha establert el límit en el doble d'aquest valor.La portaveu ha dit que la mesura s'ha demostrat efectiva per reduir la interacció social i fer abaixar els contagis, però ha valorat que encara són necessaris més dies per aconseguir que també baixin les hospitalitzacions, que es troben "lluny" de les xifres desitjades. A més, ha recordat que. Amb tot, ha confiat que en "dues setmanes" es pugui veure algun avenç en aquest sentit.La comissió delegada encarregada de la gestió de la pandèmia ha celebrat una reunió extraordinària després de la reunió de Govern durant la qual s'està acabant de redactar la resolució i establint els municipis que hi entren. Per últim, ha apuntat que

