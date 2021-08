Esperança per a un nou fàrmac que alenteixi i combati el coronavirus de manera efectiva. Investigadors de Catalunya i Madrid assagen un medicament que evitaria que la Covid-19 es desenvolupés en una malaltia greu en les primeres fases del contagi. En declaracions al Catalunya Migdia, la doctora Cristina Galván, una de les responsables de l'assaig, de l'Hospital Universitari de Móstoles explica que el tractament pot ser d'una enorme utilitat.



El fàrmac estaria capacitat per oferir una protecció "gairebé immediata" contra el coronavirus, amb una gran efectivitat amb aquelles persones que no reben de manera correcta les vacunes o generen un rebuig directe als vaccins. El medicament està desenvolupat per Grífols i es basa, segons els investigadors, en "una immunoglobulina que ja funciona en altres infeccions"

Està basat en els anomenats anticossos policlonals anti-SARS-CoV-2, que s'obtenen de donants de plasma que hagin superat la malaltia. Si s'injecta aquesta substància en un pacient, obtindria una protecció externa d'efecte immediat. Un fet que seria un gran avenç per a les persones immunodeprimides, com a reforç de la vacunació, per a les persones que no toleren les vacunes o persones de risc.

Els investigadors asseguren que el medicament és segur i seria un reforç considerable per a intentar evitar el col·lapse del sistema sanitari. El doctor Antonio Páez, director mèdic de Grifols, ha destacat diversos avantatges del fàrmac al Catalunya Migdia, com la conservació en nevera i l'administració subcutània: "Afavoririen la distribució i utilització d'aquesta potencial teràpia, que es podria subministrar en qualsevol consultori mèdic a les persones que haguessin donat positiu en test d'antígens i PCR."

