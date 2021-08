Colau reclama a Aragonès i Sánchez que «rectifiquin» l'acord pel Prat i tornin al «consens»

Segons Colau, el vicepresident del Govern,, es va convertir ahir en "portaveu" d'Aena, un fet que ha qualificat de "profundament decebedor". "Va comprar el 100% del discurs d'Aena", ha lamentat.Segons ella, la proposta d'Aena ési l'únic que garanteix és augmentar 20 milions de visitants de turisme "massificat". "Se'ns ha presentat un model del passat, un negoci per a unes poques empreses a costa d'especular amb el territori", s'ha queixat.També ha destacat que és "evident" que incompleix tots elsi ha recordat els efectes que ja està tenint la crisi climàtica, com ara les onades de calor o els incendis i ha defensat que és urgent actuar "amb rigor". .Colau ha assegurat que tots els actors implicats han de voler el mateix i ha citat unes infraestructures de mobilitat sostenible que permetiaixí com unaalhora que generi llocs de treball de qualitat. "I aquesta no és la proposta d'Aena", ha subratllat.