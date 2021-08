RTVE cessa Enric Hernández com a director de Notícies

com a director de notícies de la cadena pública. Esteve Crespo, nou director de Continguts Informatius de la televisió espanyola, serà l'encarregat d'assumir totes les responsabilitats que tenia el fins ara exdirector d'El Periódico.Dos mesos enrere ja va ser destituït del seu càrrec com a director d'Informació i Actualitat, una responsabilitat que va assumir el 2019 amb. Segons el diari, a Hernández se li hauria comunicat la necessitat "d'amortitzar" el seu lloc perquè passava a ser "innecessari des d'un punt de vista organitzatiu i funcional".Hernández no ha tingut una direcció fàcil.contra Hernández en protesta per "la falta de llibertat" a l'hora de fer continguts informatius.Tots ells mostraven el seu profund malestar davant la situació de la televisió, que va veure les dimissions de lacom un atac a la seva integritat. "No entenem que des de la direcció d'actualitat i continguts que ocupa Enric Hernández no es deixi treballar amb llibertat i autonomia a un equip que ha funcionat i amb bons resultats", assenyalaven des del manifest.

