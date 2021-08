L'alcalde de Reus espera l’estació intermodal per al 2027

L'ha valorat moltl'acord entre la Generalitat i el govern espanyol per ampliar l'Aeroport del Prat, que inclou laen 30 minuts.Pellicer se sent "satisfet" després de les diverses reunions "intenses i discretes" que ha mantingut, i espera tenirDes de la ciutat s'ha donat per fet que la futura estació possibilitarà que l'aeroport tingui més vols estatals i continentals.En una roda de premsa celebrada aquest dimarts 3 d'agost al matí, el batlleja que es tracta d'un acord que "afecta directament la nostra ciutat", i que "dona resposta a les demandes de la ciutadania". Ha afirmat quei ha mostrat "tota la confiança" en el govern català. En un principi,, i que el 2027 l'estació pugui entrar en funcionament.Per part seva, laha ressaltat que des de Reus "sempre hem defensat la connectivitat de la xarxa ferroviària" i ha remarcat que és una notícia que arriba "després d'un treball intens i coordinat".La compareixença també ha comptat amb la presència delque ha mirat al futur per alertar que "els pròxims mesos que vindran també seran intensos" i que caldrà "més feina i en col·laboració, com fins ara". El, ha dit que és "un dia feliç" ja que aquesta decisió és "economia productiva, i sense això no farem economia social". També ha alertat que des de la Cambra "vigilaran" que les parts compleixin i el projecte s'executi de manera satisfactòria.En declaracions aha seguit la tònica general i ha afirmat que es tracta d'una "bona notícia per al Camp de Tarragona". Com a "segona àrea metropolitana del país, hem de tenir infraestructures que estiguin a l'alçada i responguin a les nostres necessitats i potencial", ha indicat.També ha puntualitzat que ha de ser un "desenvolupament sostenible, que cohesioni i que no sigui low cost". Llauradó creu que "no es tracta de jugar al curt-terminisme, sinó de garantir un desenvolupament fort i amb unes bases sòlides".

