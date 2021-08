Lano tanca la porta a la celebració d'una csobre la candidatura per als2030 Barcelona-Pirineus. L'alcaldessa de la capital, Ada Colau, fa assegurar que exigiria la convocatòria de la consulta en una entrevista a NacióDigital i avui la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, no ha tancat la porta a aquesta possibilitat.Plaja ha assegurat que la candidatura està eni ha insistit que els detalls s'hauran de definir en la taula de representació territorial que el Govern ha aprovat crear avui i de la qual per ara no forma part l'Ajuntament de Barcelona."Com a alcaldessa, dono per fet o en tot cas exigiré que, si es fa una consulta als Pirineus i es demana a Barcelona que acompanyi el projecte posant el nom de la ciutat, també es consultarà a la ciutadania de Barcelona", va dirColau també va assegurar que la setmana passada encarasobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern.Avui Plaja ha assegurat que la candidatura es basa en criteris de. "Maximitzarem el retorn econòmic i social més enllà dels dies que durin els Jocs", ha dit.

