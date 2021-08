Un estudi apunta una major generació d'anticossos dels majors de 65 anys vacunats i que han passat la Covid

Sang d'un centenar d'usuaris de residències

Els primers resultats d’unde l’Institut Català de la Salut (ICS) ha apuntat que elsneutralitzants -és a dir, amb efecte protector- de les personesi que han"són, en" tres mesos després de tenir la pauta completa.En un comunicat, l'ICS ha explicat que l’equip investigador ha observat que les personesi que prèviament havien passat la infecció, "tot i que tinguin una resposta immunitària menys eficaç, arriben a unsals de la". En canvi, els que no l'han passat "mostren nivells moltprotectors" en aquest temps i, a més, "disminueixen a mesura que l'edat s'incrementa".Per tot plegat, l'administració ha reconegut que "aquestes dades podrien fer necessari unen la gent gran que no ha passat el coronavirus per tal d’aconseguir reforçar la seva resposta protectora". Aquestes conclusions inicials han posat de manifest "la necessitat de fer unde la resposta immunitària d’aquesti, si és necessari, adaptar el calendari de vacunació per tal d’aconseguir un major nivell d’anticossos que els protegeixin de la infecció".El treball, liderat per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació La Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya– i l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS, s’està duent a terme amb el suport de la iniciativa solidària JoEmCorono i la Fundació Glòria Soler.El resultat d'aquesta observació, que hi haentre persones infectades a partir de 65 anys, ha estat possible gràcies al rastreig que s'ha fet dede residències de tres centres de l'àrea Metropolitana Nord , a partir de mostres de sang que es van recollir abans de vacunar-se i tres mesos després de rebre la punxada.Unes van infectar de ladurant la primera onada i posteriorment, van rebre l'administració de les dues dosis de Pfizer/BioNTech. I s'han comparat les analítiques d'uns i altres.

