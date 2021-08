PSC: «L'ampliació del Prat demostra la voluntat descentralitzadora de l'Estat»

La portaveu del PSC,, ha comparegut aquest matí per valorar la bilateral Estat-Generalitat d'ahir i l'acord d'ampliació de l'aeroport del Prat . Romero ha expressat "molta satisfacció" pel pacte. Alhora, ha destacat que la decisió "demostra una visió diferent de la del PP.. Apostem per una Espanya, diferent, plural i amb una cohesió territorial". La portaveu socialista ha destacat que la inversió de"és molt important" per atraure inversions, talent i posicionar Catalunya. El pla d'ampliació del Prat es començarà a treballar"tenint en compte tots els aspectes".Alicia Romero, també ha valorat de manera positiva la bilateral d'ahir entre l'Estat i la Generalitat . Els socialistes s'han mostrat "satisfets" per la trobada entre governs i han celebrat que aquesta "recupera el diàleg i el treball després de 3 anys". Romero ha explicat que l'acord pel traspàs de leses concretarà i es finalitzarà el mes d'octubre, quan també es constituirà un grup de treball que serà l'encarregat de treballar en la transferència de lesque es van acordar ahir. La bilateral va posar data a dues comissions "imprescindibles": pel setembre hi ha prevista la, i per desembre, la

