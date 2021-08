Wuhan farà tests a tota la població després de detectar nous casos de coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

torna a detectar els primers casos de coronavirus a la ciutat des del juny del 2020. Les autoritats xineses han anunciat que realitzaran testsa tots els seus habitants -més d'11 milions de persones- després deLa notícia dels nous contagis arriba la mateixa setmana en què experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) visitaran el país per buscar l'origen del virus, en el marc d'una macroinvestigació per a determinar totes les incògnites de la malaltia.Els nous casos detectats a Wuhan van ser provocats per l'arribada d'un turista contagiat, que va transmetre el virus a un treballador. Segons el mitjà xinès Global Times, aquesta persona va contagiar unes altres sis persones més, que eren contactes estrets. Li els pacients han estat enviats a l'hospital per a ser monitoritzats i controlats.L'OMS ja va viatjar a Wuhan el gener d'aquest any per a determinar l'origen del coronavirus i com es va poder propagar per tot el món. El director, ja va assenyalar que l'equip de científics "no busca culpables" sinó simplement pretén trobar solucions científiques."Es tracta d'entendre l'origen del coronavirus, no de trobar culpables. Volem les respostes científiques de la relació humà-animal., durant molts anys ho hem vist amb la pandèmia de la grip, acabem d'acabar de lluitar amb l'Ebola... són malalties emergents que trenquen la barrera entre animals i humans i causen devastació", sentenciava.

