Aragonès defensa l'acord pel Prat per evitar una ampliació sense l'aval del Govern

El president de la Generalitat,, ha defensat aquest dimarts l'acord entre l'Estat i el Govern per a l'ampliació de l'i l'ha qualificat de "punt de partida". "S'ha guanyat temps per fer les coses bé, sense presses ni ultimàtums", ha assegurat, recordant que el Consell de Ministres espanyol té previst aprovar el 30 de setembre el pla quinquennal de la xarxa aeroportuària estatal.Aragonès ha defensat haver tancat l'acord per. El president ha assegurat que ara tocarà "concretar" l'ampliació de la capacitat de l'aeroport. L'acord manté obertes moltes incògnites sobre com s'invertiran els 1.700 milions d'euros acordats i qualsevol pla de treball haurà de comptar amb l'aval de la Comissió Europea."Aena ha entès el compromís amb el medi ambient", ha assegurat Aragonès, que ha demanat. El president ha assegurat que la Generalitat tornarà a convocar la taula de treball sobre l'ampliació de l'aeroport i ha agraït al conseller de Territori i Sostenibilitat Jordi Puigneró, haver tancat un acord amb l'Estat.L'acord preveu queredacti la proposta d'ampliació, la qual ha d'afectar "el mínim possible" l'espai protegit de, i que haurà d'acceptar posteriorment la Comissió Europea. En aquest punt, el govern central aprovarà un nou pla d'actuacions aeroportuàries pel període del 2022-2026 -abans del 30 de setembre- que regularà les tarifes dels aeroports d’acord amb el pla d'inversions previst.L'Estat redactarà llavors el nou pla director on es definirà concretament la proposta d'ampliació i inversions, que inclouen laque connectaran amb el Prat en 20 minuts.Inicialment el projecte d'ampliació de les instal·lacions passava per l'allargament de 500 metres de la pista curta, la més propera al mar, i la construcció d'una terminal satèl·lit. L'allargament de la pista en mig quilòmetre implicaria la invasió La Ricarda, una zona de la Xarxa Natura 2000. En l'acord amb l'Estat, però,El president ha negat que l'objectiu de l'ampliació del Prat sigui fer créixer la quantitat de. "El que volem no és augmentar la quantitat de vols low cost sinó millorar el posicionament de Barcelona i Catalunya en l'àmbit econòmic", ha dit. Una competitivitat que, segons Aragonès, s'ha de basar en criteris "tècnics i no ideològics".Aragonès també ha assegurat que el Govern continuarà demanant a l'Estat que. "La millor garantia per a les infraestructures és que es gestioni des del país", ha dit.

