Les primeres imatges de la cinquena temporada de «La Casa de Papel»

Primeres imatges de la nova temporada dede. Sota el lema, arriba aquesta setmana el tràiler dels dos volums que tindrà la temporada; el primer es podrà veure el, i el segon a partir delEl rodatge de l'última temporada s'ha dut a terme en el darrer any i ja varen filtrar-se diverses informacions sobre les novetats, com que elon l'acció del final es durà a terme. Les imatges proporcionades per la promotora a l'octubre de l'any passat indicaven que el personatge de, interpretada per Raquel Murillo, té molt de protagonisme dins l'acció, el qual queda confirmat amb el tràiler.La inspectora del cos de Policía Nacionalde l'acció de la nova temporada començada a rodar l'agost del 2020 i finalment encapçalada sota el crit de, tal com es veu al tràiler.La temporada compta amb noves incorporacions, com la de l’actorper enriquir el desenllaç frenètic de l'atracament més famós de la història de la televisió. Netflix ha batut rècords de visualització a la plataforma, sobretot en el servei a l'estat espanyol, amb xifres milionàries durant les estrenes de cada temporada.

