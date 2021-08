El passaport Covid serà obligatori per entrar a les discoteques d'Andalusia

Altres notícies que et poden interessar

Nova mesura per l'oci nocturn a l'estat espanyol, que pot suposar un precedent per a altres territoris.(bars de copes i discoteques) d'Andalusia a partir del 5 d'agost, és a dir, aquest dijous., ho va notificar ahir dilluns després de celebrar-se un comitè extraordinari d'experts per analitzar l'evolució de la pandèmia.En el cas de no estar en possessió d'un passaport Covid, Moreno ha puntualitzat que es podrà entrar en tots aquests locals si es presenta un resultat negatiu d'una PCR o d'un test d'antígens. Totes aquestes restriccions seran necessàries per a accedir a l'interior dels locals, però no es demanarà per a les zones exteriors, com les terrasses.El documentamb l'objectiu d'incentivar la vacunació A França es requerirà el document per accedir a restaurants, centres comercials i transports interurbans. A Itàlia, des de la setmana vinent serà necessari per seure a l'interior dels restaurants . Per altra banda, el govern espanyol va descartar divendres passat instaurar aquest requisit com a obligatori per a tot l'Estat, p. Canàries ho va aprovar, però el Tribunal Superior de Justícia autonòmic va atendre un recurs d'una patronal hostalera i va suspendre la mesura.

