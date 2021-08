Janet Sanz acusa Puigneró de «comprar» la proposta d'Aena

La, ha acusat el vicepresident del Govern,sobre l'aeroport del Prat. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha lamentat quei que s'ha fet ""El que fa el Govern és acabar comprant un projecte del segle XX: sí a l'ampliació i tota la resta ja ho veurem", ha lamentat. Sanz ha assegurat que li costa d'entendre que Puigneró "passi per davant" del que fins ara havia dit el president del Govern, Pere Aragonès, sobre la perspectiva climàtica, així com que ERC "acati" el "xec en blanc" acceptat pel vicepresident.Sanz ha explicat que, Ada Colau, la, Teresa Jordà, i la, Teresa Ribera, i ha valorat que aquestes altres veus encara "no s'han escoltat". En aquest sentit, ha afirmat que continuaran treballant i "exigint" abordar les qüestions ambientals, que ha reivindicat que són les més importants.A més, ha afirmat queperquè si reivindiques que Catalunya pugui decidir i crea una taula de treball pròpia. La tinenta d'alcaldia ha apuntat també quei ha insistit en el fet que s'ha anunciat en ple agost, quan encara hi havia "treball a fer". Per últim, ha dit que. Ha afegit que serà junt amb la societat civil que decidiran les passes a seguir.

