Puigneró assegura que l'aeroport del Prat serà «el més verd d'Europa»

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha volgut fer palès el seu compromís amb el medi ambient després d'anunciar l'acord per l'ampliació de l'aeroport del Prat, que suposarà envair l'espai protegit de la Ricarda. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el també conseller de Polítiques Digitals i Territori s'ha compromès a reduir "al mínim" l'afectació de les actuacions sobre el territori i ha assegurat que l'aeròdrom serà "el més verd d'Europa". En aquest sentit, Puigneró no només ha parlat de les àrees naturals protegides, sinó que ha valorat la possibilitat de reduir la contaminació als accessos i ha obert la porta a restringir l'accés dels avions més contaminants en un futur.





"La lluita contra elés una lluita de tots; si no assolim els objectius, serà un fracàs", ha subratllat Puigneró, tot recordant que qualsevol actuació al Prat haurà de rebre el vistiplau de la. Per altra banda, el vicepresident del Govern ha fet una crida a les veus que s'oposen al projecte per "treballar junts", tot remarcant la "importància" que suposa l'ampliació de l'aeroport per al conjunt de l'economia catalana. "Qui es vulgui oposar al projecte ho haurà d'explicar; [...] tothom hi haurà de posar de la seva part", ha comentat.Per Puigneró, l'ampliació del Prat era una qüestió "irrenunciable" i confia que, gràcies a l'acord, Barcelona deixarà de ser un aeroport low-cost per ser un aeroport "de valor afegit". "Un dels grans problemes de l'economia catalana és que, per arribar al país, s'han de fer escales; i quan has de fer escales, perds competitivitat", ha subratllat.Finalment, també ha valorat positivament que s'hagi donat llum verda a establir novesper fer que Catalunya sigui "un país molt més competitiu". En aquest cas, Puigneró ha recordat que les actuacions a la xarxa ferroviària es completaran entre els anys 2022 i 2026, període en què s'hauran de dur a terme el projectes fixats en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA).. L'acord es va tancar en unaentre el vicepresident del Govern,, i la ministra espanyola de Transports,. L'obra suposa una inversió deamb l'objectiu de convertir la infraestructura en un "hub internacional".L'acord preveu queredacti la proposta d'ampliació, la qual ha d'afectar "el mínim possible" l'espai protegit de, i que haurà d'acceptar posteriorment la. En aquest punt, el govern central aprovarà un nou pla d'actuacions aeroportuàries pel període del-abans del 30 de setembre- que regularà les tarifes dels aeroports d’acord amb el pla d'inversions previst. L'Estat redactarà llavors el nou pla director on es definirà concretament la proposta d'ampliació i inversions, que inclouen la construcció d'estacions d'a l'aeroport deque connectaran amb el Prat en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor