La ministra de Transports espera que l'ampliació de l'aeroport del Prat estigui enllestida el 2030

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest dimarts al matí que espera que l'ampliació de l'aeroport del Prat sigui una realitat el 2030.





En una entrevista a RAC1 l'endemà de l'acord entre de la Generalitat i el govern espanyol, Sánchez tampoc ha especificat –en la línia del vicepresident Puigneró aquest dilluns al vespre- sis i ha assegurat que el projecte suposarà "la mínima afectació possible perquè hi ha exigències mediambientals que s'han de complir". "No només la UE és exigent, sinó també el propi Ministeri", ha afegit Sánchez, que ha apostat per "fer possible el binomi creixement econòmic i sostenibilitat".. L'acord es va tancar en unaentre el vicepresident del Govern,, i la ministra espanyola de Transports,. L'obra suposa una inversió deamb l'objectiu de convertir la infraestructura en un "hub internacional".L'acord preveu queredacti la proposta d'ampliació, la qual ha d'afectar "el mínim possible" l'espai protegit de, i que haurà d'acceptar posteriorment la. En aquest punt, el govern central aprovarà un nou pla d'actuacions aeroportuàries pel període del-abans del 30 de setembre- que regularà les tarifes dels aeroports d’acord amb el pla d'inversions previst. L'Estat redactarà llavors el nou pla director on es definirà concretament la proposta d'ampliació i inversions, que inclouen la construcció d'estacions d'a l'aeroport deque connectaran amb el Prat en

