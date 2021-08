L'atur a Catalunya baixa per cinquè mes consecutiu

al juliol, que s'ha tancat amb 37.548 desocupats menys que el juny (-8,42 %) i viu la tercera reducció anual de la pandèmia, tot i l'enduriment de les restriccions per la cinquena onada. Segons el Ministeri de Treball, Catalunya tanca el mes amb, un 13% menys que fa un any i un fort descens de 61.035 persones.Les xifres d'aturats no inclouen els, que baixen en 27.100 i se situen en 62.255. L'afiliació s'ha enfilat un 0,88%, acabant el mes amb 30.540 treballadors més registrats a la Seguretat Social que al juny. En dotze mesos, a Catalunya s'han generat 151.495 llocs de treball i s'ha vist un repunt del 4,5% de l'afiliació.en el mes de juliol, un nou rècord de caiguda de la sèrie històrica per tercer mes consecutiu. D'aquesta manera, l'atur estatal se situa en 3.416.498 persones.