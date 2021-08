​La Masia obre les portes a jugadores per primer cop a la història

Jornada històrica a. Aquest diumenge a la tarda, per primera vegada en els seus més de 40 anys de vida,ha obert les portes a les seves primeres residents.Es tracta de, totes elles en dinàmica de Barça B, que compaginaran el futbol amb els estudis vivint alSónDesprés que el 2015es convertís en la primera futbolista en estudiar batxillerat a la Masia i que a la temporada passada ja en fossin 16 les que van participar en els programes de desenvolupament del Barça, aquest es tracta d’un altre fet històric, "una nova mostra del compromís del FC Barcelona per l’equip femení de futbol i la igualtat de gènere", segons diu el club al seu web.“Estem davant d’un fet històric, una nova mostra ferma per part del club de la seva aposta ferm pel futbol femení. Des del 2015, amb la professionalització del primer equip, hem anat fent passes i aquesta suposa un nou impuls importantíssim per a la secció i la Masia”, apunta, coordinador del futbol formatiu femení del FC Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor