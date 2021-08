#TokyoRTVE30J Precioso detalle de los comentaristas de TVE riéndose de unos deportistas Olímpicos, que merecen el mismo respeto o más que el resto... pic.twitter.com/0xwwCD2XOI — Alonso (@alonsodelcan) July 30, 2021

Me encantaría ver a todos los que se han reído del físico del nadador de las Islas Palau, Shawn Dingilius-Wallace, incluyendo a los comentaristas de RTVE, a ver si son capaces de nadar los 50m libres en 27 segundos 47 centésimas. Cos dos cojones el chaval... pic.twitter.com/Mt1YcdoYyD — Subotai Baatur (@SubotaiBaatur) July 31, 2021

Shawn Dingilius Wallace, Islas Palau, se transformó en viral luego de un comentario de la televisión española, en el que se burlan de su estado físico: “Pues estos son los competidores...” mientras de fondo se escuchaban risas #Gordofobia #Tokyo2020 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/Urz1O53kOI — Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) August 2, 2021

Gordofobia en #Tokyo2020: se ríen del físico del nadador de las islas Palau, Shawn Dingilius-Wallace 😡

Que no nos chirríen los cuerpos no normativos en el deporte y di NO a la gordofobia. Ojalá fuéramos oro olímpico en tolerancia 💪 #STOPgordofobia https://t.co/p87B6ir2zf — divinity (@divinity_es) August 2, 2021

Segona sèrie dels. Entre els competidors,, nedador de les. El seu físic, un xic grassonet, no és l’habitual en els esportistes d’elit de la natació olímpica.Dingilius-Wallace va acabar quart a la seva sèrie, ambVa ser el 67è dels 74 participants.De la mateixa manera que passa amb els 100 metres a l’atletisme, elfa servir els 50 metres lliures de natació per donar entrada als Jocs a esportistes sense marca, representants de països amb poca tradició en aquest esport. Així, al costat de Dingilius-Wallace hi havia nedadors de països comLa participació de Dingilius-Wallace es va convertir poc després en viral, quan va saltar a les xarxes socials el vídeo on es veien les burles delsLa televisió pública espanyola va rebre moltes crítiques.I és que quan va aparèixer el nedador de les Illes Palau, els comentaristes van respondre amb un sospitós silenci i uns riures continguts de fons. “Aquests són els competidors”, es va escoltar poc després, intentant recompondre la situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor