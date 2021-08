Agressió homòfoba al Raval de Barcelona

Detenim tres homes per un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques, al barri del Raval de Barcelona. Els autors, en veure les víctimes, s'abraonen contra ells i els insulten i amenacen per la seva orientació sexual pic.twitter.com/9XwyNZFYQB — Mossos (@mossos) August 2, 2021

Elshan detingut tres homes aquest dilluns per unaal barri del Raval de Barcelona. Segons explica la policia catalana, els retinguts haurienuna parella per la seva condició sexual.Els fets han ocorregut a quarts de quatre de la tarda d'aquest mateix dilluns, enmig del cèntric barri de la capital catalana, quan. Ha estat llavors quan quatre homes s'han llançat sobre la parella, s'hand'ells, els han, i fins i tot han intentat entrar al portal on la parella s'ha posat a resguard.Precisament quan les víctimes han pogut, han trucat al telèfon d'emergènciesper alertar de la situació. Els Mossos hanacusats d'un delicte contra els drets i les llibertats públiques. Un d'ells té 30 anys i dospolicials, un altre en té 23 i també té antecedents i el tercer té 22 anys i set antecedents per delictes contra el patrimoni.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor