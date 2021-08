Altres notícies que et poden interessar

Laestà clarament de reculada eni podria notar-se aviat també als. Durant l'última setmana, s'han detectat 27.905 positius, clarament per sota dels 42.470 de la setmana anterior i, a més, la incidència ja decau en totes les, tant en les més joves -que van patir molts més casos però els van començar a reduir abans- com en les més grans. La millora, a més, és molt generalitzada arreu del país, com es pot comprovar al següent mapa, ja que cauen els contagisi el 90,9% de ciutats.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 23 i el 29 de juliol. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.El repte és que aquesta millora en contagis -que seguirà els propers dies, segons les dades avançades del tests d'antígens- es tradueixi en una reducció de la pressió hospitalària que pot ser propera . Ara ja hi ha 2.292 pacients Covid ingressats, prop de mig miler menys que en el pic de la segona onada, i d'aquests 577 es troben a l', a punt de superar el pic de la tardor -però encara lluny del de la tercera onada-. En paral·lel, el ritme dedisminueix força també, però un 68% dels catalans majors de 15 anys ja té la pauta completa.Pel que fa a l'evolució dels contagis, les comarques que més l'han reduït en l'última setmana amb dades consolidades -del 23 al 29 de juliol- respecte l'anterior són l', amb una ràtio de 387,8 contagis per 100.000 habitants menys, per davant del(-250,1), el(-212,5), el(-208,2), la(-194,5) i el(-182,6).En total, 39 de les 42 comarques redueixen contagis respecte els detectats la setmana anterior. En l'anàlisi de la setmana passada, eren 25 les que disminuïen la incidència, mentre que, en l'anterior, només eren 9, una evidència conforme s'accelera i es generalitza la millora. L'única comarca que incrementa el nombre de contagis, de fet, són les, amb 49 més per cada 100.000 habitants, mentre que eli elmantenen una incidència igual o molt similar a la prèvia.En relació al nivell d'incidència de l'última setmana, només una comarca supera els 500 contagis per cada 100.000 habitants, el, amb 530,1, mentre que tres més superen la ràtio de 400: el Barcelonès (414,8), l'Alt Urgell (408,2) i el Baix Camp (407,2). Fa una setmana, però, n'hi havia tres que superaven els 600 contagis per 100.000 habitants i ara no n'hi ha cap en aquesta situació.En canvi, n'hi ha una que, per primer cop en diverses setmanes, es troba per sota de la incidència setmanal de 100, l', amb 83,6, i també n'estan a prop la(118,2), el(122,7) i la(131,3). Tal com es pot intuir en el següent mapa, si es posa la lupa en l'anàlisi per, la de les Terres de l'Ebre es manté com la que té una incidència menor, just per sota de la de la Catalunya Central. En canvi, Barcelona ciutat i la regió metropolitana sud es mantenen amb majors ràtios de positius, malgrat que arreu es redueixen.L'anàlisi visual pel que fa alés poc informatiu, ja que el mapa que en resulta és encara quasi homogèniament vermell fosc, com es pot comprovar en l' apartat específic de la pandèmia en dades . L'única comarca que no duplica els 100 punts de risc elevat de rebrot és l'Aran (174), just per sota del Ripollès (242), la Ribera d'Ebre (269) i la Terra Alta (276), mentre que l'indicador es manté disparat especialment al Pallars Sobirà (1.116 punts), clarament per davant de l'Alt Urgell (811) i el Barcelonès (809).Tot i això, aquest indicador -que combina la incidència en les dues últimes setmanes i la velocitat de propagació-durant l'última setmana, només ha seguit creixent a 3 i en una s'ha mantingut quasi inalterable. S'ha incrementat tan sols al Priorat (54 punts més), les Garrigues (+32) i el(+12). En canvi, ha caigut molt a l'Alt Urgell (1.005 punts menys), molt per damunt que a la Terra Alta (-701), el(-570) i el Baix Empordà (-560).Pel que fa als 66 municipis de més de 20.000 habitants, la tendència és similar. A 60 ja cau la incidència setmanal, tan sols creix a 4 i s'ha mantingut a 2. On es redueix més és clarament a(377,2 casos menys per 100.000 habitants), més que a(-295,5),(-293,5),(-287,6) i(-273,5). En sentit contrari, però, creix encara a(+116,2),(+85,3),(+84,7) i(+75,7).Pel que fa a la incidència de la darrera setmana, Martorell se situa al capdavant, amb una ràtio de 536,5 positius per 100.000 habitants, per davant de(530),(507,8), l'(489,5) i(474,8). Els grans municipis amb menys incidència, en canvi, són(191,3 per 100.000 habitants),(197,2), Palafrugell (199,2),(212,6) i(242,4).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor