Amonesten un pilot de Formula 1 per exhibir els colors LGTBI

El pilot de Formula 1 i quatre vegades campió del món,, ha estatper lluir elsdurant el Gran Premi d'Hongria, tant en els moments previs a la carrera, com en el moment del podi, on va ocupar la tercera posició. L'alemany portava unai unaamb aquests colors per reivindicar els drets del col·lectiu en un territori,, on estan amenaçats.Vettel és conegut pel seu vessant, i també ha estat representant d'altres causes com la defensa del planeta i la reivindicació de. El pilot de l'equipva finalitzar la carrera en segona posició però va ser, no pel cas de la bandera LGTBI, pel qual només ha estat advertit, sinó per no complir amb el mínim exigit de gasolina dins el cotxe al final de la carrera.Hongria ha aixecat crítiques de tota mena en les últimes setmanes per la llei del govern deque, entre altres propostes,als centres escolars, o que vincula laamb l'homosexualitat.

