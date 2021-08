Guarnits «aeris» i tres activitats per carrer al dia: així serà la Festa Major de Gràcia

Lade Barcelona celebrarà per segona vegada la sevaen pandèmia. Enguany, del 14 al 21 d'agost, es recupera la presencialitat, però amb restriccions per evitar aglomeracions als carrers.En aquesta edició fins a, que estaran elevats per facilitar el pas de les persones, i qualsevol element que hi hagi als laterals "serà de poc volum". D'aquesta manera es manté l'element més emblemàtic de la festa, malgrat que no hi haurà el tradicional concurs de guarnits., una d'elles un concert, i totes les activitats seran amb aforament limitat i reserva prèvia. Hi haurà tres espais de programació unitària: la plaça Joanic, el carrer Pi i Margall i el carrer Bailèn.Les festes tindran el seu tret de sortida el 14 d'agost a les set de la tarda amb elque el president d'Òmnium Cultural,, pronunciarà a la plaça de la Vila de Gràcia.Malgrat que, sí que se celebrarà el concurs de balcons, portalades i comerços. També hi haurà els concursos tradicionals de pintura, tenis taula, fotografia i escacs. A més, també hi ha la voluntat de recuperar les activitats de cultura popular, que s'estan acabant de definir i s'anunciaran en els pròxims dies, segons ha explicat Carbonell.Entre les actuacions musicals, l'organització ha avançat que hi haurà espectacles de, entre altres. Així mateix, hi haurà programació especial de folk gràcies a la col·laboració amb el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). Totes les activitats previstes acabaran abans de les 00:30 hores per complir amb el toc de queda.La Festa Major de Gràcia 2021 també comptarà amb un, fundador del Centre Artesà Tradicionàrius, qui va morir el gener passat. A més, Fàbregas va ser compositor de gran part de les músiques de la festa. L'acte es farà el dimecres 18 d'agost a la tarda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor