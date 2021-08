L'Estat rebutja negociar els fons europeus amb Catalunya perquè és un debat «multilateral»

Els diferents fons a repartir

La ministra Hisenda,, ha assegurat aquest dilluns que el govern espanyol ja ha entregat 7.230 milions delsdels 10.500 que es va comprometre a transferir a les comunitats. Ha rebutjat, però, que la Generalitat plantegi a lala gestió d'aquests fons perquè es tracta, assegura, d'un debat "" i que no només afecta Catalunya.Espanya rebrà aquest any 19.000 milions de les institucions europees, dels quals 9.000 milions han d'arribar aviat i la resta, abans d'acabar l'any. A més dels ja entregats a les comunitats, aquestes haurien de rebre "en els propers dies" 200 milions més, segons ha detallat Montero després de la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En ella ha participat la secretària d'Economia i Fons Europeus,, en representació de la Generalitat, després que l'executiu rebés crítiques per no assistir a la conferència de presidents on es va tractar aquesta qüestió divendres passat.Els darrers dies hi ha hagut polèmica perquè el govern espanyol s'ha negat a incloure a l'ordre del dia de la comissió bilateral d'aquest matí la negociació sobre els fons europeus, però la Generalitat ha deixat clar que posarà la qüestió sobre la taula. Montero ha comentat que no comparteix aquesta intenció, ja que es tracta d'una cimera bilateral i els recursos són una qüestió que afecta altres territoris: "El que es veurà són matèries que tenen a veure només i, res del que formi part el debat multilateral".En la roda de premsa, la ministra ha avançat algunes de les partides on s'han destinat els fons, entre els quals 1.631 milions d'euros que s'han transferit a la Conferència de; 1.410 milions per a modernització de lai la reducció de la bretxa digital; 1.087 milions a la Conferència deen normativa de residus, la millora de sanejaments o la restauració d'ecosistemes, entre d'altes; 731 milions per a polítiques d'i Inclusió Social, 688 milions per a política actives d'Ocupació; o 399 milions per a Sanitat per a la compra dels equips d'alta tecnologia. A més, també s'han destinat 90 milions a les conferències d'Igualtat , a la de Cultura i a la de Justícia.A banda, la ministra també ha citat les transferències a les comunitats autònomes -tot i que també poden anar destinades a entitats locals- aprovades o que s'aprovaran en breu pel Consell de Ministres, com 118 milions a l'administració públiques o 1.230 milions, entre els quals hi ha els 400 milions del pla Move, i 600 més per a incentius d'Montero ha recordat que les comunitats gestionaran, en total, el 55% dels fons europeus i ha garantit que els territoris tenensobre aquests recursos, malgrat les reivindicacions d'alguns governs autonòmics. En aquest sentit, ha diferenciat el sistema de repartiment dels fons del pla de recuperació amb els del React o de cohesió.En el cas dels, que van en paral·lel als del pla de Recuperació, ha subratllat que les comunitats són les qui decideixen a què es destinen 10.000 dels 12.000 milions que acabaran rebent i que elles mateixes ho reportaran a Brussel·les sense la intervenció del govern espanyol. En canvi, en el pla de Recuperació es prioritzen les polítiques palanca establertes prèviament per Europa per sobre dels territoris, ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor