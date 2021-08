Generalitat i Estat s'entreguen al diàleg però els fets de la bilateral esperaran a la tardor

Molt diàleg, moltes reunions però poques concrecions. La més important del dia, l'ampliació de l'aeroport del Prat. S'ha "festejat i compartit" a la comissió bilateral, segons que ha admès la ministra Isabel Rodríguez, que encapçalava la part espanyola, però s'ha acordat -supeditant-la al vistiplau ambiental- en una reunió secreta aquest dilluns al matí al ministeri de Transport entre la seva titular, Raquel Sánchez, i el vicepresident català, Jordi Puigneró.



El cap de files de Junts s'apunta un punt en la negociació amb Madrid que pot greixar les relacions amb el PSC i el govern de Pedro Sánchez però degradar-les amb la CUP i incomodar ERC. El partit del president Pere Aragonès estava més propera a les tesis ecologistes. De la comissió bilateral, en canvi, en surten molts compromisos de diàleg per a la tardor, entre els quals la seguretat dels traspassos de les beques i l'ingrés mínim vital, i un mal regust de boca amb dos assumptes, els fons europeus i la llei de l'audiovisual. La consellera admet insatisfacció.

Junts posarà preu als pressupostos de l'Estat

Contenció de lloguers i Mossos

Desencallar-ho com en temps de Zapatero

Els acords d'una tardor plena de reunions Reduir la conflictivitat institucional: les dues parts s'han compromès a buscar acords en relació a la normativa respectiva, prioritzant la negociació per evitar la impugnació al Tribunal Constitucional i, per part del govern espanyol, amb la suspensió automàtica. En concret, ja s'ha creat un grup de treball per evitar el recurs contra la llei catalana de contenció de lloguers.



Traspàs de beques: els executius han acordat culminar el traspàs de les beques i les ajudes a l'estudi. Els detalls es concretaran en una futura comissió de transferències perquè ja estigui en vigor per al curs 2022-2023.



Ingrés mínim vital: un grup de treball ha de concretar el traspàs de l'ingrés mínim vital a la Generalitat per reforçar la renda garantida de ciutadania i contemplar aspectes relatius al dret a l'habitatge i a la pobresa infantil.



Altres traspassos: els governs crearan a l'octubre un grup de treball per abordar altres traspassos, entre els quals els més madurs són els de formació sanitària especialitzada, salvament marítim i aspectes de legislació laboral vinculats a Inspecció de Treball, gestió de prestacions i formació professional. Altres aspectes que la Generalitat vol tractar són aspectes de dependència, la gestió d'infraestructures o la titularitat d'edificis com la comandància de policia nacional de Via Laietana. En són fins a 56.



Mossos d'Esquadra: les dues parts estudiaran també la possibilitat de jubilació anticipada de Mossos i agents rurals, ja que ara no poden fer-ho abans dels 65 anys, a diferència del que ocorre amb la Policia Nacional, els policies locals o l'Ertzaintza. La Generalitat també reclama l'aixecament del sostre de Mossos per arribar als 22.000 efectius enfront dels 18.000 actuals.



Infraestructures: el novembre es reprendrà la comissió d'inversions en infraestructures, així com es constituirà un grup de treball per abordar el traspàs ple de la xarxa de Rodalies i la seva dotació econòmica.



Recursos: el desembre es reactivarà la comissió d'afers econòmics i fiscals, on es tractarà la reivindicació dels recursos pendents de la disposició addicional tercera de l'Estatut, que contempla que Catalunya rebi una inversió equivalent al pes del seu PIB, que és del 19%. El govern espanyol, per ara, s'ha compromès a invertir a compte per valor de 200 milions d'euros, la meitat de forma imminent i l'altra, abans de finals d'any.

. És el gran objectiu que ha marcat la ministra d'Administracions Territorials després de la reunió. Rodríguez ha assegurat que el clima de la trobada ha estat bo i Laura Vilagrà ho ha desenvolupat amb concrecions del calendari de reunions. La ministra ha explicat que caliai fer-ho a través de l'activació de tots mecanismes bilaterals de diàleg.Segons ella, hi ha determinació de complir lasobre infraestructures -en aquest sentit ha afirmat que hi haurà una- i transferir les beques universitàries i l'ingrés mínim vital. L'Estat s'ha compromès també a reactivar la, el grup de treball sobre eli a que cada mes es faci unaLa consellera Vilagrà ha recordat que han posat damunt de la taula els. En roda de premsa a la seu de la Generalitat a Madrid ha admès que no s'han "aconseguit els objectius principals" en temes com, i ha avisat que no volen tenir sensació de deja vu. Sí que ella i Puigneró s'han mostrat més satisfets en matèria d'infraestructures."Treballarem tots els aspectes que afecten la vida de la ciutadania", ha explicat Vilagrà, tot i que quedel setembre" sobre el procés i que té com a objectius l'autodeterminació i l'amnistia. Puigneró ha afirmat que si Sánchez diu. A la tardor també s'han de negociar els pressupostos espanyols i els vots catalans són necessaris, com a mínim d'un dels grups. Vilagrà, dirigent d'ERC, ha guardat silenci però Puigneró, de Junts, ha afirmat: "Si aquest cop ens venen a buscar, ja posarem preu".La consellera ha explicat que elpendents que Madrid accepti àmbits com l'ingrés mínim vital, dependència, infraestructures, l'addicional tercera de l'Estatut, salvament marítim, formació mèdica, inspecció de treball o la titularitat d'edificis.i fiscals, que la part catalana hauria volgut abans.Pel que fa als conflictes, es treballarà per fer canvis legislatius al Congrés i. També s'ha abordat la possibilitat d'avançar la, una possibilitat que sí que tenen altres cossos. Vilagrà ha recordat que en els pròxims anys la meitat del cos català passarà a segona activitat i cal relleu.Els consellers han explicat que cal prioritzaranant al TC. En aquest sentit han lamentat no arribar a un acord amb la. Han assegurat que s’envaeixen competències catalanes i calia "parlar-ne a fons".La Generalitat volia que també s'abordés la gestió delso el cop de decret digital. No hi ha hagut acord sobre la gestió dels fons europeus, que l'Estat vol tractar de forma multilateral cara a cara entre governs. Després d’anys de relacionsen els anys dei en el mandat deque no va tenir continuïtat. Ara s'intentarà revertir la tendència per transitar un dels carrils que preveu l’Estatut vigent mentre, en paral·lel, s’intenten buscarque es reunirà al setembre, on el Govern proposa eli espera retorn en forma de propostes de l’executiu de Pedro Sánchez.

