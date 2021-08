Trobada secreta entre Govern i Estat per negociar l'ampliació del Prat

a l'agenda política a Madrid aquest dilluns. El vicepresident del Govern,, i la ministra espanyola de Transports,, s'han reunit per cercar un acord sobre l'de Barcelona, segons explica elDiario. La trobada ha estat prèvia a la reunió de la comissió bilateral i s'ha produït a la seu del ministeri espanyol. La mateixa ministra ja va advertir que l'acord era proper.En la trobada també hi han estat presents la secretaria d'Estat de Transports,, i el president d'Aena,. Segons explica el mateix mitjà de comunicació, cap d'ells ha donat detalls de la negociació. Tant Puigneró com Sánchez s'han dirigit després de la trobada a la reunió de la, que es desenvolupa des de les 16 hores.L'ampliació de les instal·lacions passa per l'allargament dede la pista curta, la més propera al mar, i la construcció d'una terminal satèl·lit. L'allargament de la pista hauria de permetre que els avions de més envergadura hi poguessin operar, però implica la invasió d'una zona de laha ofert traslladar aquesta zona mentre que els detractors de l'obra insten les autoritats a buscar alternatives, com és potenciar els altres dos aeroports comercials:. La connexió en alta velocitat dels tres aeroports és un dels punts que ha defensat la, que encaraobertament sobre si aposta per l'ampliació.Mentrestant, durant els darrers mesos, Lucena ha recamat a la Generalitat que prenguésperquè la inversió, de, pugui ser inclosa en el DORA 2022-26, que el Consell de Ministres hauria d'aprovar, com a màxim, a finals de setembre. Altrament, adverteix, aquesta actuació no seria una realitatEn una entrevista a La Vanguardia aquest diumenge, la ministra Sánchez considerava que no es pot renunciar a l'ampliació perquè suposa "un" i es comprometia a ser "garant" d'una reforma exemplar. A més, va garantir que es tindria una "

